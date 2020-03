INTERVENTI ASSISTENZIALI PER DISABILITA’ GRAVISSIMA L’Adda chiede la proroga della scadenza del bando

R. & P.

La scrivente Associazione, considerata l’emergenza epidemiologica da coronavirus SARS-CoV-2 che sta interessando tutto il territorio nazionale, i DPCM 1-4-8-9 Marzo 2020 che hanno previsto misure di sicurezza molto stringenti e le conseguenti difficoltà per le famiglie delle persone disabili nel reperire in tempo utile la documentazione richiesta (Certificazioni mediche, Modelli ISEE ecc.), chiede la proroga della scadenza del bando meglio specificato in oggetto, pubblicato in data 14/02/2020 rep. n. 299, prevista per il prossimo 15/03/2020.

Certi dell’attenzione, considerata l’importanza del bando in oggetto, si porgono cordiali saluti.

Richiesta ASP Reggio Calabria

Vito Crea-Presidente

Domenico Distilo-Addetto Stampa

ASSOCIAZIONE ADDA