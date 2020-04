INTERNET Perchè è importante navigare con una VPN

Nella società odierna è ormai praticamente impossibile prescindere dal nostro alter ego online: sono ridotti all’osso gli aspetti della nostra vita che riusciamo a non far intersecare, almeno parzialmente, con il mondo digitale. Dal lavoro allo svago, dal tempo libero alle relazioni sentimentali: per quasi tutti gli ambiti ci affidiamo anche ai social media per veicolare dei messaggi.

In un panorama del genere è chiaro come la sicurezza diventi fondamentale, eppure ancora troppe volte non è un aspetto al quale viene conferita la giusta importanza. Quali sono i metodi più immediati, semplici ed efficaci per avere la certezza di essere protetti nel momento in cui ci troviamo a navigare sul web? Uno di questi sono senza ombra di dubbio le VPN. Andiamo a vedere di cosa si tratta e perché sono così importanti.

Che cosa sono le VPN

Quando parliamo di VPN stiamo utilizzando l’acronimo di Virtual Private Network, ovvero Reti Virtuali Private. In cosa consistono? Fondamentalmente si tratta di sistemi – sviluppati per l’appunto secondo una struttura a rete – che permettono ad utenti anche molto distanti tra loro di comunicare in maniera immediata. In sostanza è quindi un sistema di comunicazione, che utilizza un protocollo di trasmissione pubblico e condiviso come tecnologia per il trasporto dei propri messaggi.

Per immaginare una VPN potremmo pensare ad una gigantesca rete LAN completamente basata sull’instradamento IP. Si tratta di un metodo di comunicazione sempre più utilizzato in particolare dalle aziende, ed il motivo è presto spiegato: questa tecnologia “viaggia” su canali pubblici, come abbiamo detto, pur trasportando messaggi privati. È chiaro che il prezzo si abbassa in maniera sensibile, sfruttando i canali e le reti condivise dal pubblico.

Ma non è un metodo che rischia di mettere a rischio il contenuto dei messaggi? È proprio qui che entra in gioco la principale caratteristica delle VPN: fornendo questo servizio, e dunque fronteggiando dal principio tale problematica, ecco che le Reti Virtuali Private fanno del proprio punto di forza esattamente la sicurezza, un aspetto che viene messo al primo posto e curato nei minimi dettagli.

Perché è importante utilizzarle per navigare

Prima di proseguire con la spiegazione, facciamo subito una doverosa precisazione: abbiamo detto che le VPN sono utilizzata in maniera maggioritaria dalle aziende, ed effettivamente i numeri certificano questa tendenza. Tuttavia, si tratta di una soluzione estremamente valida anche per i privati, e che può tornare utile anche a questi utenti in un’infinità di situazioni. Basti pensare ad un privato che abbia la passione del gaming e voglia visitare i siti migliori per scommesse: affidandosi ad una VPN sarà certo di essere sicuro e protetto per tutta la durata della navigazione.

Ma in che modo? Riprendiamo adesso il nostro discorso e andiamo a spiegare proprio come si concretizza questa assoluta attenzione per la sicurezza nelle Reti Virtuali Private. Fondamentalmente, lo fa attraverso la cosiddetta autenticazione a tre fattori. È questo il meccanismo regolatore di queste reti, che è costituito da tre elementi: “qualcosa che sai” (tutti quegli identificativi come le password o i PIN), “qualcosa che hai” (quei simboli che possono essere letti da un computer come per esempio le smartcard) e “qualcosa che sei” (elementi quali le impronte digitali o la retina).

Combinando questi tre fattori tra loro, ecco che l’utente andrà a creare un codice estremamente complesso da violare da parte di qualsiasi esterno che provasse a farlo: questo perché il risultato finale è una combinazione assolutamente personale. È dunque tale meccanismo, il più utilizzato da questi sistemi, a garantire un livello di sicurezza elevatissimo per tutti coloro che vogliano affidarsi ad una VPN per le proprie sessioni di navigazione. Una tecnologia estremamente interessante e sicura.