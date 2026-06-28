di Redazione

MARINA DI GIOIOSA JONICA- Dopo alcuni anni di stop è tornata la Zeppolata Nerazzurra dell’Inter club G.Facchetti di Marina di Gioiosa Jonica, giunta alla quattordicesima edizione.

Quella del 26 giugno è stata una serata trascorsa in piacevole compagnia, all’insegna della convivialità e dell’accoglienza, che da sempre contraddistinguono il circolo sportivo guidato da Rocco Nicita. Graditi ospiti della manifestazione: il sindaco della città, Rocco Femia; il presidente del consiglio comunale, Domenico Lupis; la presidente della locale Pro Loco, Adele Sidoti; la dirigente scolastica in pensione, Maddalena Laganà; e il presidente dell’Inter Club di Locri, Giuseppe Licandro. E poi tantissimi soci con le rispettive famiglie che hanno riempito i locali e il cortile del club in via Santa Fines a Marina di Gioiosa Jonica.

Un ringraziamento particolare da parte del direttivo dell’ Inter club va a tutti gli sponsor che hanno contribuito alla realizzazione della manifestazione e alle tante donne che si sono dilettate ai fornelli, senza il lodevole contributo delle quali non sarebbe stato possibile degustare tutte le prelibatezze offerte gratuitamente ai numerosi ospiti intervenuti.

Nel corso della serata si sono svolte anche le premiazioni della XIII e della XIV edizione del torneo di Tressette e Briscola che ogni anno il club organizza. I vincitori di questa edizione 2026 sono stati Salvatore Minnici e Luigi Romeo. I premiati della tredicesima edizione, che si è svolta nell’anno 2020, sono stati Domenico Calvi e Rocco Furfari.



Archiviata la quattordicesima edizione l’appuntamento con la Zeppolata Nerazzurra è per l’anno prossimo, stesso posto, stessa squadra!