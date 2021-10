Inter Club G.Facchetti M. Gioiosa Jonica, rinnovato il direttivo. Rocco Nicita è il nuovo Presidente

MARINADI GIOIOSA JONICA- Passaggio di consegna al vertice della dirigenza del Club “G.Facchetti” di Marina di Gioiosa Jonica. In data 25 Ottobre è stato eletto il nuovo direttivo. La nomina di PRESIDENTE è stata assegnata all’unanimità al dott. ROCCO NICITA il quale si occuperà anche dei rapporti con gli altri Inter Club.

All’unanimità è stato eletto anche il VICEPRESIDENTE VINCENZO CERAVOLO che gestirà tra l’altro le relazioni istituzionali.

Di seguito le mansioni assegnate agli altri componenti del direttivo:

SEGRETARIO Corrado Panetta;

ADETTO ALLA COMUNICAZIONE E RAPPORTI CON LA STAMPA Guerino Albanese;

TESORIERE e REVISORE CONTABILE saranno rispettivamente Domenico Calvi e Bruno Dinallo; CONSIGLIERI Luigi Romeo, Massimo Vitetta, Angelo Chiera, Domenico Albanese, Salvatore Frasca’ e Andrea Loccisano.

Un ringraziamento dal neo presidente, e dall’intero nuovo direttivo, va all’ex presidente Corrado Panetta e a tutto il direttivo uscente per la passione e per il lavoro svolto.

L’Inter Club G. Facchetti di Marina di Gioiosa Jonica, attivo da 15 anni, e’ punto di riferimento dell’intera Locride; attivo non solamente nel sostegno alla propria squadra del cuore, ma nell’organizzare anche varie iniziative benefiche tra cui la Befana nerazzurra, evento ormai consolidato e patrocinato dal comune, tornei, eventi ricreativi, come la mitica zeppolata nerazzurra, e tanto altro. Inoltre ha sempre partecipato alle varie raccolta fondi per beneficenza.