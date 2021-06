Intelligence, Gianni Letta e Massimo D’Alema presentano il volume su Giulio Andreotti curato da Mario Caligiuri

Intelligence, Gianni Letta e Massimo D’Alema presentano il volume “Giulio Andreotti e l’intelligence. La guerra fredda in Italia e nel mondo” curato da Mario Caligiuri ed edito da Rubbettino. (Roma, 8.6.2021)- “Giulio Andreotti e l’intelligence. La guerra fredda in Italia e nel mondo” curato da Mario Caligiuri ed edito da Rubbettino verrà presentato via webinar venerdi 11 giugno 2021 alle ore 18. I lavori verranno coordinati dalla giornalista Maria Latella. Dopo i saluti del Direttore di “Formiche” Flavia Giacobbe e dell’editore Florindo Rubbettino, ci sarà l’introduzione di Rosa Villecco Calipari, parlamentare dal 2006 al 2018. Illustreranno poi il volume Gianni Letta e Massimo D’Alema. Sarà presente il curatore. La manifestazione è stata promossa dal Dipartimento di Culture Educazione e Società dell’Università della Calabria in collaborazione con il Laboratorio sull’Intelligence dello stesso ateneo, la Società Italiana di Intelligence, la rivista “Formiche”, la casa editrice Rubbettino e la Fondazione”Italia Domani“. Il testo contiene saggi di Paolo Gheda dell’Univeristà della Valle D’Aosta e autore della prefazione del volume, Vera Capperucci della LUISS di Roma, Tito Forcellese dell’Università di Teramo, Luca Micheletta dell’Università di Roma “La Sapienza”, Giacomo Pacini dell’Istituto Storico Grossetano della Resistenza e dell’età contemporanea, Luca Riccardi dell’Università di Cassino, Federico Scarano dell’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” di Napoli. Il volume su Andreotti fa parte degli approfondimenti promossi sulla storia dell’intelligence promossi dall’Università della Calabria e che finora hanno visto la pubblicazione dei volumi “Cossiga e l’intelligence” (2011) e “Aldo Moro e l’intelligence. Il senso dello stato e le responsabilità del potere” (2018) entrambi curati da Mario Caligiuri ed edito da Rubbettino.