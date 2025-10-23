di Redazione

Una nuova staccionata ed il restyling del parco giochi nell’area ex Longo sul lato sud del lungomare di Siderno. Questi i presupposti d’inizio della tappa di “Insieme a te per l’ambiente” di McDonald’s, che si terrà domenica 26 ottobre alle ore 9.00 nell’area adottata dal punto McDonald’s cittadino. Una giornata – organizzata con il patrocinio del Comune – dedicata alla raccolta dei rifiuti abbandonati nell’ambiente e al decoro urbano.

A rimboccarsi le maniche e vestire i panni dei volontari saranno i dipendenti del ristorante McDonald’s di Siderno insieme a tante associazioni locali, cittadini e gli amministratori comunali che hanno doneranno nuovo splendore al parco giochi, reso ancora più bello e fruibile in tutta sicurezza dai molti piccoli avventori che ogni giorno lo frequentano grazie a una nuova staccionata, della lunghezza di 150 metri, realizzata a mano e in legno da un artigiano locale e pitturata con una speciale vernice ecologica.

La nuova recinzione nata da un’idea del consigliere delegato Davide Lurasco e fortemente voluta dall’amministrazione Fragomeni è stata interamente finanziata dal licenziatario McDonald’s di Siderno Sergio Scidà, che ha dichiarato: 《Ci riempie di orgoglio la possibilità di restituire valore alle comunità locali che ogni giorno ci ospitano attraverso gesti come questo, semplici ma concreti, che fanno realmente la differenza. Il nostro impegno non si ferma qui: in accordo con l’amministrazione comunale, nei prossimi mesi abbiamo infatti in programma ulteriori interventi per ripristinare l’area e rendere il parco giochi ancora più bello e accogliente》.

Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa nazionale “Insieme a te per l’ambiente” è nata, in collaborazione con Assoambiente e Utilitalia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del littering, ovvero l’abbandono dei rifiuti nell’ambiente. Aperta a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle ultime 4 edizioni il coinvolgimento di oltre 21mila persone, più di 400 associazioni locali e la raccolta di oltre 14mila sacchi di rifiuti, l’equivalente di più di 50 tonnellate, nelle oltre 500 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate. Dall’anno scorso, è partner dell’iniziativa anche Retake – Fondazione non profit attiva nella tutela dell’ambiente e la cura dei beni comuni – con la quale McDonald’s ha siglato una collaborazione importante che vede le due realtà lavorare in sinergia in alcune tappe locali.Le giornate “Insieme a te per l’ambiente” si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dai suoi ristoranti in termini di packaging, raccolta differenziata e riciclo. Ne sono un esempio l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili, l’installazione di contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la collaborazione con Comieco per lo sviluppo di un nuovo sistema per garantire la riciclabilità delpackaging in carta, la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori nei ristoranti e un nuovo progetto di economia circolare che permette di recuperare la maggior parte degli oli di frittura utilizzati nelle cucine dei ristoranti per produrre biocarburante con cui alimentare la flotta che gestisce le consegne.

L’iniziativa è parte integrante di “I’m Lovin It Italy” che, attraverso progetti e attività concrete su tutto il territorio in cui operano i ristoranti, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema paese. McDonald’s Italia In Italia da 39 anni, McDonald’s conta oggi oltre 780 ristoranti in tutto il Paese per un totale di 38.000 persone impiegate che servono ogni giorno 1.2 milioni di clienti. I ristoranti McDonald’s italiani sono gestiti per il 90% secondo la formula del franchising grazie agli oltre 160 imprenditori locali che testimoniano il radicamento del marchio al territorio. Anche per quanto riguarda i fornitori, McDonald’s conferma la volontà di essere un marchio “locale”. Ad oggi la maggior parte dei fornitori infatti sono italiani. Nel mondo McDonald’s è presente in oltre 100 Paesi con più di 41.000 ristoranti