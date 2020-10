Inpiedipersiderno, Stefano Archinà è il candidato sindaco del movimento

SIDERNO, 11/10/2020 – Stefano Archinà è il candidato a sindaco del movimento civico #inpiedipersiderno. Nella giornata odierna l’Assemblea del Movimento è giunta alla determinazione di indicare come proprio candidato a Sindaco il Sig. Stefano Archinà.

Il voto, non facile vista la qualità delle numerose proposte di candidatura, è stato unanime ed ha messo d’accordo le varie anime del Movimento, che si presenta unito e compatto nel concorrere alla prossima tornata elettorale e, soprattutto, rappresenta una svolta innovativa nella scelta del candidato. Per la prima volta dopo lungo tempo, infatti, la candidatura “parte dal basso”, dalla base e non il contrario, con candidati a sindaco autoproclamatisi che creano la loro squadra. In queste mesi il movimento ha lavorato cercando di aggregare cittadini, professionisti, associazioni e tutti coloro i quali avessero a cuore il futuro della città di Siderno: un processo certamente più lungo e laborioso, ma che ha permesso di arrivare ad una candidatura unitaria e condivisa da tutte le anime del movimento. Un vero e proprio processo di democrazia praticata e non soltanto decantata, che è e sarà sempre alla base di ogni azione del movimento.

Stefano Archinà, 54 anni, già consigliere comunale e responsabile della Confartigianato del territorio, è Componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri – FIGC e Presidente del Gruppo “Natale De Grazia” dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Siderno.

Nei prossimi giorni inizierà ufficialmente la campagna elettorale del movimento #inpiedipersiderno con un incontro con la stampa e con le altre attività previste per informare la cittadinanza e per rappresentare al meglio il progetto di città del movimento.