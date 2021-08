INPIEDIPERSIDERNO La diffida della presidente Paola Albanese

R. & P.

Ci si alza in piedi in segno di rispetto, per dichiarare disponibilità, corresponsabilità, per vigilare, per cominciare un nuovo cammino….



Questo scrivevo più o meno un anno fa, questo ho continuato a fare…



Da Presidente ho lavorato con l’unico obiettivo di portare avanti i valori del movimento, facendomi garante di un Manifesto firmato da CENTINAIA di persone.



Abbiamo per mesi cercato di diventare per i cittadini una valida alternativa lanciando un messaggio di responsabilità e impegno.



Abbiamo organizzato assemblee, realizzato video, scritto comunicati stampa raccontando i punti di forza della nostra cittadina e tutte le sue contraddizioni, mostrando serietà e prendendoci l’onere di scelte impopolari, non demagogiche, ma necessarie per costruire un futuro fatto di competenza e sguardo sincero.

Abbiamo lavorato per il bene del paese affrontando con impegno le tematiche più dure: dai rifiuti, alla sanità, all’urbanistica. Abbiamo lavorato per risvegliare l’impegno civico, il senso di appartenenza e l’amore per la nostra cittadina.



Abbiamo avviato un progetto di condivisione di idee, basato sul confronto democratico, decidendo sempre a maggioranza… spesso all’unanimità.

Ieri qualcuno si è arrogato il diritto, baipassando tutti gli organi decisionali, di interrompere quel processo democratico, decidendo in pochi e d’imperio, senza neppure la necessità di avvisare chi quel progetto ha contribuito a portare avanti, garantendo impegno, mettendoci la testa e la faccia.



Oggi l’amarezza è tanta, il rispetto è venuto meno, calpestati l’impegno e la dedizione dimostrati…



Non ho mai pensato che fosse facile… pensavo ne valesse la pena!



Abbiamo assieme scritto e condiviso per Siderno un programma concreto e ambizioso, riempito di contenuti cartelli alzati in segno di protesta, abbiamo cercato in tutti i modi di fare qualcosa di concreto per il paese!



Fino ad oggi abbiamo cercato il dialogo e il confronto con le tante anime che costituiscono quel mosaico colorato che fino a ieri era il movimento… abbiamo incassato rinunce e ripensamenti credendo fermamente che ciò avrebbe contribuito a formare una squadra più solida e più coesa!



Oggi quello che c’è sulla pagina di #iniedipersiderno, che blindandovi dietro una password avete fatto vostro, non è solo vostro… c’è il nostro lavoro, la nostra professionalità, il nostro impegno, il nostro tempo, le nostre facce.



Ma la correttezza non si insegna e il coraggio non si compra al supermercato….



Ieri ho appreso dai social che il simbolo del movimento non sarà presente in questa tornata elettorale.



Oggi, dopo che gli ordini statutari si sono espressi, dopo aver appreso che la maggioranza dei soci prende le distanze da quanto impropriamente scritto e inoltrato alla stampa, da Presidente DIFFIDO tutti dall’utilizzare la pagina ufficiale del movimento, il suo sito internet e il logo, per scopi e ragioni personali.



#inpiedipersiderno è un’associazione regolarmente costituita… non un giocattolo!



I principi del movimento non autorizzano nessuno a tenere atteggiamenti scorretti,

…chi si alza in piedi certi comportamenti non può accettarli!





Paola Albanese

Presidente del movimento #inpiedipersiderno