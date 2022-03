INPIEDIPERSIDERNO Dissacrante ironia sulla politica locale

R. & P.

SCUSA SIDERNO, ABBIAMO SBAGLIATO!

Diciamo la verità: tutto questo, neppure nel più fantastico dei nostri sogni lo avremmo immaginato. Così come quando alla tv senti una cosa improbabile, o un racconto palesemente inventato di un tuo amico, pensi che non può essere vero.

In questi mesi, a Siderno sta succedendo tutto ed il contrario di tutto:

👉 consiglieri regionali che portano consiglieri comunali a spasso uffici uffici (e ci viene da chiedere come hanno fatto a trovare qualcuno, che quando chiami non risponde mai nessuno);

👉 partiti politici che attaccano questi consiglieri comunali che hanno avuto l’ardire di andare in giro uffici uffici ma senza avvisare e invitare (ma insomma, si fa così? Pure un whatsapp, non si paga…);

👉 i primi che rispondono (anzi no, fanno rispondere un normale cittadino, e precisiamo un normale cittadino, non un leader politico di un movimento, ma un normale cittadino. Ripetiamo, un normale cittadino);

👉 il partito politico che risponde ad un normale cittadino facendo scalpore e addirittura citandolo con il suo soprannome (ma come, la politica non era sempre lontana dalla gente comune? Adesso la cita, e fa pure male?) scatenando reazioni tra l’irritato e l’iroso.

Intanto, al cittadino normale (a quello vero, non a quello normale) non gliene frega niente, perché intanto i problemi sono sempre lì e non si spostano.

Il lungomare, vivaddio, è una certezza: scassato era e scassato e rimasto. Il problema del Paradise è stato risolto: non è rimasto più nulla da bruciare.

Nelle strade delle contrade le buche sono sempre le stesse, così non si ha il fastidio di dover imparare nuovi percorsi ad ostacoli.

La spazzatura è sempre lì, così se non la ritirano non dovete pulirvi il vialetto davanti casa che si fa la macchia.

E allora, anche noi che non siamo nessuno una serie di cose vogliamo dirla: