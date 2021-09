INIZIO ANNO SCOLASTICO Gli auspici di Sandra Polimeno

R. & P.

Alle studentesse, agli studenti, agli insegnanti, al personale della scuola e alle famiglie, il nostro augurio sincero per il nuovo anno scolastico. Lo scorso anno l’emergenza Covid-19 ha dettato legge e ha portato in primo piano temi come la didattica a distanza, i rischi per la salute e l’esigenza di organici aggiuntivi, ha messo la scuola a dura prova.

Un anno scolastico che probabilmente sarà “etichettato” come il più “infelice”, ma anche quello che ricorderemo nel tempo e che racconteranno i libri di storia. Ecco perché mai come quest’anno gli auguri di buon inizio di attività scolastica sono sentiti e affettuosi, finalmente si torna tra i banchi, tutti in presenza, si riannoda un filo interrotto.

Questa emergenza ci ha costretti a vedere e a rivedere alcune priorità, sia come cittadini che come Amministratori pubblici, e tra le priorità della ripartenza post covid è indispensabile richiamare tutti al comune senso di responsabilità rispetto a questa nuova fase che ci attende, l’attenzione alla sicurezza non dovrà mai venire meno, perché i comportamenti di ciascuno si rifletteranno sul funzionamento e il buon andamento dellascuola.

E’ interesse di tutti che la scuola possa ripartire in presenza evitando condotte pregiudizievoli per sé e per gli altri per poter continuare a garantire a tutti il diritto allo studio e alla socialità per l’intera durata dell’anno scolastico . Compito delle Istituzioni è quello di assicurare una scuola di alto livello formativo, di garantire la massima cura per la sicurezza degli edifici scolastici secondo gli standard che le tecnologie moderne consentono, ad assicurare la tutela della salute degli studenti e del personale.

Così come compito dell’Amministrazione comunale sarà quello di predisporre e garantire quanto necessario all’ istruzione degli alunni con disabilità. Sappiamo bene come in un quadro costituzionale che impone alle Istituzioni di favorire l’inserimento e l’integrazione dell’alunno disabile nella scuola, così come indicato dal piano educativo, non possono essere le esigenze di contenimento della spesa pubblica a condizionare l’erogazione dei servizi che attengono ai diritti incomprimibili perché sarebbe lesivo del principio di eguaglianza e non discriminazione.

“Un Paese lo si può capire e giudicare dalla sua scuola”, recita una massima antica, saggia ed altrettanto vera che condivido completamente. Il Gruppo consiliare “Nuova Calabria” non farà mai mancare la collaborazione e l’aiuto necessari, nessuno deve rinunciare ai propri punti di vista sulla scuola, ma dobbiamo tutti insieme impegnare positivamente l’attenzione ai suoi problemi e alla sua specificità. In conclusione un pensiero speciale ai più piccoli che affrontano il loro primo giorno di scuola in presenza, con emozione e trepidazione. A loro l’ augurio che l’inizio del nuovo anno scolastico sia una esperienza appassionante e ricca di soddisfazioni per vivere al meglio il percorso di crescita e formazione con l’impegno necessario per diventare i cittadini di domani.

“La società dovrebbe prodigare ai bambini le cure più perfette e più sagge, per ricavarne maggior energia e maggiori possibilità per l’umanità futura” (Maria Montessori) Buon anno scolastico a tutti Bovalino, 19/09/2021

Gruppo Consiliare “Nuova Calabria”

Il Capogruppo

Dott.ssa Maria Alessandra Polimeno