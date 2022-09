INIZIO ANNO SCOLASTICO 2022/23 Il messaggio dell’Amministrazione comunale locrese

R. & P.

Carissimi studenti, famiglie, dirigenti scolastici, docenti e personale scolastico,

il suono della campanella che segnerà l’avvio del nuovo anno scolastico 2022/23 è ormai alle porte e desideriamo rivolgere a tutti Voi un augurio affettuoso di buon inizio.

Possa, questo primo giorno di scuola, rappresentare il passo iniziale verso una tappa fondamentale della vostra vita, un percorso che auspichiamo costellato di sfide e conoscenze nuove, durante il quale crescere insieme e diventare persone migliori.

L’impegno è la base sulla quale costruire principi solidi e obiettivi concreti, fondamenta essenziali per cambiare in meglio la società civile della quale dovrete rendervi fieri protagonisti poiché ciascuno di noi è responsabile della buona crescita del territorio in cui vive.

Da due anni che parliamo di “rinascita” e “resilienza”, e adesso dobbiamo viverla questa rinascita che deve sapere di libertà e umanità.

Liberi di sorridere senza coprirci con la mascherina, liberi di “scambiarci” una penna o un colore, liberi di sederci accanto al nostro compagno, in quei banchi uniti che sanno di amicizia, relazione, confronto.

La scuola è il vostro spazio, è la vostra casa e dobbiamo viverla e rispettarla.

Rispettare tutto ciò che ci circonda, dalle aule ai laboratori, dagli spazi ai giardini.

Lo faremo insieme coordinando molte attività ed iniziative utili a rendere la comunità partecipe, spinti dal senso di cittadini attivi costruiremo pratiche di gentilezza e di scuole sostenibili.

Come Amministrazione comunale continueremo a fare la nostra parte, sempre accanto a Voi, ragazze e ragazzi, e costantemente al fianco dell’Istituzione Scolastica, per condividere percorsi, progetti e programmi che stimolino il vostro desiderio di apprendere, sapere, elaborare, consapevoli dell’importanza di disporre di strutture e strumenti moderni.

Una scuola che cresce e che grazie ai finanziamenti in campo con il Pnrr e progetti da attuare vuole essere sempre all’avanguardia e sicura.

Molte risorse sono a disposizione della stessa Istituzione scolastica con il “Piano Scuola 4.0” e dovranno essere spesi ed impiegati per l’ampliamento e le competenze, per gli ambienti innovativi di apprendimento e creare laboratori per le professioni digitali del futuro.

Spazi di apprendimento flessibili e tecnologici per favorire la collaborazione e l’inclusione.

In tutte le scuole italiane e in linea con le esigenze di crescita di bambini e ragazzi – come si legge in una nota del Ministero dell’Istruzione.

In merito all’edilizia scolastica già sapete che per le scuole superiori di competenza della Città metropolitana si sta lavorando per la riqualificazione del Liceo linguistico “Mazzini”, oggi diviso tra Locri e Siderno, come per l’Istituto alberghiero “Dea Persefone”.

Liceo Scientifico “Zaleuco” e Liceo Classico “Ivo Oliveti” sono stati sottoposti ad interventi di miglioramento, mentre l’Istituto professionale lavora con la nuova e moderna struttura e ci auspichiamo possa avvenire per tutte le scuole in tempi brevissimi.

Molteplici e rilevanti sono i progetti ed investimenti sulle strutture scolastiche di competenza comunale per rendere più belle e sicure le scuole implementando più servizi scolastici.

Ci ritroveremo a metà ottobre ad inaugurare l’anno scolastico 22/23 che vedrà la consegna delle borse studio dell’importante concorso dedicato al dottor Fortunato La Rosa, il medico assassinato dalla criminalità organizzata.

Un anno scolastico che dedicheremo al medico, al Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa a 40 anni dal suo assassinio e al professor Francesco Panzera (a dicembre quarant’anni dal barbaro omicidio).

Proprio a quest’ultimo sarà dedicata la biblioteca che nascerà vicino al Liceo Scientifico su un bene confiscato alla mafia e assegnato recentemente al Comune.

A Voi, Dirigenti scolastici e Docenti, un pensiero di sincera gratitudine per quel ruolo – impegnativo e privilegiato – di condurre per mano le nuove generazioni verso orizzonti nuovi, da scoprire insieme e da dipingere con i colori accesi del sapere, del saper fare e del saper essere, potenziando conoscenze e abilità in solide basi culturali ed umane.

Lo stretto legame tra conoscere ed agire sarà poi una naturale conseguenza del metodo acquisito e consentirà di rendere sempre più brillanti i risultati raggiunti.

Un ringraziamento che sentiamo di estendere a tutto il personale scolastico, che con pazienza e dedizione accompagna ogni momento dell’organizzazione didattica.

Buon anno scolastico ai neo dirigenti scolastici che si accingono ad intraprendere un nuovo percorso e a coloro che continuano a far crescere e migliorare la propria scuola; buon inizio agli uffici scolastici, al personale scolastico, ai docenti, agli assistenti socio educativi ed esperti alla comunicazione, alle famiglie, ai piccoli alunni che iniziano il percorso didattico, ai piccoli alunni delle scuole materne e asilo nido, a chi considera la scuola il luogo della scoperta.

A Voi, Genitori e Famiglie, che custodite nel cuore la scintilla della realizzazione delle vostre figlie e dei vostri figli, l’augurio di trascorre questo nuovo anno scolastico con profonda fiducia, serenità, fattiva collaborazione e sinergia con tutti gli operatori scolastici.

A Voi, Studentesse e Studenti, consigliamo di fare sempre del vostro meglio, credete in voi stessi, non abbassate mai la testa davanti alle ingiustizie, non abbiate dubbi da che parte stare e studiate tanto, convintamente e appassionatamente, perché la cultura è il miglior investimento per il vostro presente ed il vostro futuro.

Ecco perché vi auguriamo buon inizio con un monito importante del celebre scienziato Albert Einstein il quale esortava “a non considerare la scuola come un dovere, bensì come un’invidiabile opportunità!”

Un omaggio a tutti gli studenti che domattina saranno accolti da “Il sorriso dei bambini”, opera realizzata da Maria Adelo Longo, artista locrese.

Vi consigliamo https://www.istruzione.it/iotornoascuola_2023/index.html sezione in cui troverete documenti ed informazioni utili per l’anno scolastico e https://locri.asmenet.it/ e App Locri https://locri.comune.digital/ per info sui servizi scolastici.

Locri, 13/09/2022

f.to Giovanni Calabrese

Sindaco Città di Locri

f.to Giuseppe Fontana

Vice sindaco e assessore all’edilizia scolastica

f.to Domenica Bumbaca

Assessore alla Pubblica Istruzione