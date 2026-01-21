di Patrizia Massara Di Nallo (Foto Pro Loco Reggio Sud)

PELLARO – Con lo slogan- manifesto Celebriamo le nostre radici!, sabato, alle ore 10.30, in collaborazione con la Pro Loco Reggio Sud, l’Istituto “Don Bosco” di Pellaro ha celebrato la Giornata Nazionale del Dialetto e delle Lingue Locali, un’occasione preziosa per valorizzare la nostra identità culturale attraverso racconti, aneddoti, proverbi e canti in dialetto calabrese ed inoltre anche un momento di festa, memoria e condivisione, per riscoprire insieme la bellezza della nostra lingua del cuore.

Anche il Sindaco Metropolitano facente funzioni , Carmelo Versace, è intervenuto a Pellaro, all’interessante iniziativa promossa dalla Pro Loco “Reggio Sud” affermando: “Che bello sapere che tanti ragazzi riscoprono il dialetto come simbolo della nostra identità” e ha aggiunto: “In un tempo in cui la comunicazione e l’iperdigitalizzazione sembrano aver ostruito ogni spazio di apprendimento e valorizzazione delle nostre origini e del nostro passato, i ragazzi della Scuola Media Don Bosco hanno dimostrato che la riscoperta del dialetto è uno dei simboli più autentici della nostra identità”. Presente anche il Consigliere comunale Giovanni Latella all’evento che il Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana ha definito “un’occasione per far riaffiorare i ricordi di conversazioni, racconti e aneddoti con i nostri nonni, memoria storica e custodi di una tradizione fatta di prossimità e valori, che un po’ tutti rimpiangiamo, perché siamo catapultati in un mondo che non consente soste, e purtroppo, molto spesso ci spinge ad allontanarci dalla conoscenza delle nostre radici” e “Ma fortunatamente grazie allo sforzo di persone come Concetta Romeo, instancabile presidente della Pro Loco, e soprattutto, grazie alla sensibilità di dirigenti scolastici come la dottoressa Nicolò, e del corpo docente della “Don Bosco”, la valorizzazione del nostro passato attraverso lo studio e l’approfondimento del nostro dialetto, riesce ad albergare nel percorso di formazione e di crescita dei ragazzi, garantendo loro un arricchimento culturale che li aiuterà certamente nella costruzione del loro futuro”.