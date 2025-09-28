R. & P.
Il Locri Next Gen si appresta con grande emozione ad iniziare il campionato di prima categoria, oggi 28 settembre alle 15:30 allo stadio G.R. Macrì di Locri andrà in scena la prima giornata di campionato del girone C ed a Locri arriverà il Real Montepaone, squadra tra le candidate a giocarsi il campionato.
Un pronti via importante per i ragazzi di mister Iervasi, i quali hanno iniziato la preparazione solo ad inizio settembre ed è stato un mese di assemblamento della squadra.
La rosa costruita dal DS Paolo Spadaro da fiducia in casa amaranto per riuscire a centrare l’obiettivo, ovvero quello della salvezza in prima categoria in questa prima stagione.
La società locrese ha fatto tanti sforzi per riuscire ad allestire questo asset di squadra, grazie anche a tanti amici che hanno collaborato in maniera genuina al progetto.
Dopo l’esperienza del femminile che ricordiamo in questi giorni è entrata nella scuderia della Roma diventando Academy AS Roma, la società locrese vuole costruire un percorso virtuoso e genuino per vivere con piacere l’ambiente calcio dando valore alla città di Locri. La stessa invita tutti gli appassionati a venire al campo domenica 28 settembre alle 15:30 presso lo stadio G.R. Macrì di Locri per sostenere la squadra.
