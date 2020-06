INDIMIDAZIONE AL PRIMARIO MUSOLINO La solidarietà del coordinamento Libera Locride

R. & P.

Il coordinamento di Libera Locride esprime profonda vicinanza e solidarietà al dottor Antonio Musolino, Responsabile dell’Unità Operativa di Pediatria dell’ospedale di Locri, vittima di un gravissimo atto intimidatorio.

Tali gesti, continui e perpetuati, nei confronti, non solo del personale medico e, nella fattispecie del dottor Musolino, ma dei molti che silenziosamente operano per il bene del nostro territorio sono da considerarsi indirizzati a tutti noi. Nessuno ne è immune.

Siamo certi che il dottor Musolino continuerà nella propria professione e nel proprio impegno con l’integrità fin’ora dimostrata, con il sostegno di tutti noi e si tutte le donne e gli uomini che credono nel riscatto di questa terra.

Ci auguriamo che le autorità preposte ricevano la collaborazione della cittadinanza tutta e che, presto, si possa mettere la parola ‘fine’ a questa triste vicenda.



Per il coordinamento di Libera Locride

La referente Deborah Cartisano

La responsabile della formazione

Carmen Bagalà