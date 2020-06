INCONTRO STATI GENERALI: Cosimo Nesci, Segretario Generale Fna Confsal, chiede a Conte di supportare i lavoratori del settore agricolo

R. & P.

ROMA – Supportare, con provvedimenti legislativi a carattere assistenziale, i lavoratori del settore agricolo per i danni subiti a causa della pandemia.

È ciò che ha richiesto al premier Conte nel corso degli Stati generali svolti ieri a Villa Phamphili, il Vice Segretario Generale, nonchè Segretario Generale FNA Confsal, CosimoNesci.

《Il Piano triennale è da attivare subito》, ha detto Nesci, 《per colmare le lacune della legge contro il caporalato. Lo Stato dovrebbe, inoltre, intervenire con delle disposizioni ad hoc, onde evitare di perdere i fondi europei e nazionali stanziati per l’agricoltura, qualora le regioni non riuscissero a spenderli con progetti finalizzati e rendicontati. Infine, occorre supportare i lavoratori e le piccole imprese del settore agricolo che sempre più spesso escono sconfitti dalle sfide contingenti del mercato》.