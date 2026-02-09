R. & P.

LOCRI – Si terrà giovedì 12 febbraio 2026, a partire dalle ore 16.00, nell’Auditorium del Palazzo della Cultura, a Locri, l’evento formativo dal titolo “Inclusività nella mobilità verticale in Calabria”, promosso da “Calabria Mobility” e dal Gal Terre Locridee, con il patrocinio della Città di Locri, dell’Ordine degli Architetti di Reggio Calabria e dell’Ordine degli Agronomi di Reggio Calabria.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori sul valore dell’inclusione negli spazi urbani e rurali e sulla necessità di superare le barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, favorendo un approccio progettuale attento ai bisogni di tutti. Particolare attenzione sarà rivolta ai contesti storici del territorio calabrese, nei quali la tutela del patrimonio architettonico e paesaggistico deve conciliarsi con l’esigenza di rendere gli spazi accessibili e fruibili, nel rispetto dei vincoli urbanistici e ambientali.

L’evento si propone come momento di confronto tra istituzioni, professionisti e operatori del settore, con l’intento di promuovere una cultura della progettazione inclusiva capace di generare armonia tra l’uomo e l’ambiente in cui vive. Saranno approfonditi, infatti, temi legati alle soluzioni strutturali per la mobilità verticale, alle normative vigenti e alle opportunità di finanziamento disponibili, con l’obiettivo di individuare strumenti concreti per garantire inclusione, sicurezza e autonomia alle persone con ridotta mobilità.

Il programma prevede l’introduzione dei lavori a cura di Guido Mignolli, direttore del Gal Terre Locridee, e a seguire gli interventi dei relatori: Eugenio D’Audino, vicepresidente dell’Ordine degli Architetti di Catanzaro, che interverrà su “Inclusività in architettura”; Danilo Binetti, presidente di Calabria Mobility, che presenterà il tema “Calabria Mobility, progetto per lo sviluppo della mobilità verticale sul territorio calabrese”. Conclude l’incontro il presidente del Gal Terre Locridee, Francesco Macrì.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione di aggiornamento e sensibilizzazione per tecnici, amministratori, associazioni e cittadini, chiamati a contribuire alla costruzione di comunità più inclusive.

Agli iscritti dell’Ordine degli Agronomi di Reggio Calabria partecipanti all’evento saranno rilasciati i CFP ai sensi del Regolamento CONAF.