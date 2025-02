di Redazione

CORIGLIANO ROSSANO – Garantire maggiori servizi di assistenza rivolti ai cittadini diversamente abili e alle loro famiglie; promuovere la partecipazione attiva valorizzando le singole abilità e promuovere l’inclusione sociale. Nell’ambito del Servizio Civile Universale, sono, questi, nello specifico gli obiettivi del progetto SuperAbili, che 3 giovani volontari potranno seguire nelle rispettive sedi Udicon di Corigliano – Rossano, Cosenza e Altomonte.

OBIETTIVO: SVILUPPARE COMPETENZE A SERVIZIO CATEGORIE FRAGILI

È quanto fanno sapere Domenico Iamundo e Ferruccio Colamaria, rispettivamente segretario regionale e provinciale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori sottolineando l’impegno nella valorizzazione delle competenze professionali a beneficio delle categorie più svantaggiate.

TRA ATTIVITÀ: CONSULENZA LEGALE E SPORTELLO ASCOLTO

Dalla segnalazione di eventuali barriere architettoniche sul territorio alla gestione di uno sportello di consulenza legale su temi come invalidità civile, pensioni, discriminazioni sul lavoro e diritti educativi, passando dai percorsi di ascolto e affiancamento a persone disabili, fino all’organizzazione e promozione di eventi e attività ricreative. Sono, queste, solo alcune delle attività che saranno chiamati a svolgere i 33 volontari, in tutta la Calabria, che avranno la possibilità di effettuare il Servizio Civile in una delle sedi Udicon.

72 ORE DI FORMAZIONE ANCHE SU TUTELA CONSUMATORI

I volontari saranno accompagnati nella formazione specifica, di 72 ore, sia su temi oggetto del Programma di Servizio Civile che su quelli relativi alla sicurezza sul lavoro, sul consumerismo e sulle tecniche di animazione territoriale.

CANDIDATURE ENTRO LE ORE 14 DEL 18 FEBBRAIO

Per candidarsi, è necessario possedere la cittadinanza italiana, europea o di Paesi extra UE con regolare permesso di soggiorno, avere un’età compresa tra i 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni) e non aver riportato condanne per reati gravi. Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente attraverso la piattaforma DOL, accessibile da PC, tablet e smartphone, all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it entro le ore 14 di giovedì 18 febbraio 2025.