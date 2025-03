di Redazione

PALMI – È di due feriti il bilancio dell’incidente avvenuto ieri sera alle 23 circa, nei pressi dello svincolo di Gioia Tauro, tra Gioia e Palmi. I feriti, i due passeggeri del mezzo pesante, che viaggiava in direzione nord – sud verso Reggio Calabria, ha impattato contro il guardrail, provocando il completo distacco della cabina di guida. Per circa cento metri l’automezzo ha proseguito la sua corsa. Sul posto immediati i soccorsi della squadra dei Vigili del Fuoco di Palmi, coordinati dal Capo Reparto Piero De Salvo, le Forze dell’Ordine e l’unità mobile del 118 che hanno trasportato i due feriti in ospedale.

Nell’incidente sono state coinvolte altre tre autovetture, fortunatamente i passeggeri delle auto hanno riportato ferite lievi.