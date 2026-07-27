di Redazione

REGGIO CALABRIA – Paura nella notte a Reggio Calabria, dove il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco ha evitato che l’evento degenerasse in tragedia in un edificio residenziale del quartiere Sant’Antonio.

Intorno alla mezzanotte di ieri, 26 luglio, una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco è intervenuta d’urgenza a causa di un incendio divampato all’interno di un garage condominiale. Le fiamme hanno avvolto e distrutto un’autovettura e due scooter che si trovavano parcheggiati nel locale. A causa della combustione dei materiali plastici dei veicoli, una densa e tossica coltre di fumo si è rapidamente propagata, invadendo l’intera tromba delle scale dello stabile e minacciando gli appartamenti.

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, durate circa tre ore, sono state coordinate dal capo squadra Giuseppe Cilione. L’efficacia e la rapidità dell’azione dei Vigili del Fuoco hanno impedito al rogo di estendersi agli altri mezzi presenti nel garage e, soprattutto, hanno preservato l’integrità della struttura portante dell’intero edificio.

A scopo puramente precauzionale, i soccorritori hanno disposto l’evacuazione momentanea delle 10 famiglie residenti nel condominio, che hanno potuto lasciare lo stabile in sicurezza. Non si registrano feriti o intossicati.Fondamentale è stato il supporto degli agenti della Polizia di Stato, che hanno collaborato attivamente alla gestione dell’ordine pubblico e alle delicate procedure di evacuazione dei residenti durante tutte le fasi dell’emergenza.

Al termine delle tre ore di intervento, l’area è stata bonificata e dichiarata sicura, permettendo così ai residenti di fare rientro nelle proprie abitazioni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause che hanno generato il rogo.