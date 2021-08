INCENDI IN CALABRIA Fragomeni: “PNRR centrale nella prevenzione”

R. & P.

“La collaborazione tra l’Italia e Commissione europea ha permesso di erogare i fondi in tempi record. Oggi come ha riferito il commissario europeo al Bilancio, Johannes Hahn, è arrivata la prima tranche del Recovery all’Italia. Sempre il commissario europeo ha sottolineato l’importanza dei fondi per dare attuazione ai numerosi progetti verdi. Il PNRR, coi suoi investimenti per la tutela dell’ambiente e le sue implicazioni per la salvaguardia del paesaggio, sarà anche strategico per prevenire “attentati alla natura” come i roghi di questi giorni che hanno dilaniato anche la nostra Calabria. Pertanto, vista la situazione emergenziale con gli incendi in questo periodo, si capisce come la questione ambientale sia fondamentale in questa programmazione. Accanto al saper programmare, occorrerà parimenti *essere precisi e veloci nella rendicontazione.*

Su questo, da sidernese con un passato recente nell’amministrazione regionale, sarò un’attenta osservatrice che, qualora ve ne fosse la necessità, non esiterà a prendere posizione in dibattiti e dichiarazioni pubbliche. Vigilare sempre per poter amministrare poi!” – Così la Candidata Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni.