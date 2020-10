IN PIEDI PER SIDERNO 100 firme e 6 punti per il manifesto programmatico

IN PIEDI PER SIDERNO 100 firme e 6 punti per il manifesto...

R. & P.

SIDERNO, 07/10/2020 – Sei punti per la Siderno che verrà, un elenco di propositi per disegnare insieme alla cittadinanza la Siderno del futuro e per riscrivere insieme una nuova storia, che passi dall’impegno della società civile, delle associazioni, della cittadinanza e di tutti coloro i quali vorranno aderire al manifesto.

Dopo una lunga serie di incontri e appuntamenti, il movimento politico #inpiedipersiderno scende in campo con un vero e proprio manifesto, lanciato con la sottoscrizione delle prime 100 personalità che hanno inteso sposare il progetto. Un lavoro che ha visto mettersi insieme persone dalle identità diverse, da percorsi e background differenti, lavorare insieme e puntare sulla molteplicità di opinioni, che sono una ricchezza e non un punto di scontro.

Un bellissimo prisma politico, che ha visto coinvolti in questi mesi giovani e non, appassionati della politica e ragazzi animati tutti da un fattor comune, il bene di Siderno e la necessità di un’alleanza comune per risollevare la città dalle secche del commissariamento. “Quelle presentate – spiega il movimento – sono solo le prime firme del nucleo costituente: chiunque vorrà, come già successo in questi giorni, potrà mandarci un messaggio o contattarci sui nostri canali social e sottoscrivere il nostro manifesto. Nei prossimi giorni sarà inoltre possibile consultare il manifesto e siglarlo direttamente dal sito internet www.inpiedipersiderno.it.

A seguire, il testo del manifesto e le firme raccolte. #inpiedipersiderno

1) Il movimento ha come fine unico e indiscutibile la rinascita culturale, politica, sociale ed economica di Siderno. Il bene della collettività è posto al di sopra di qualsiasi altro interesse che possa contrastare con esso;

2) #inpiedipersiderno è un nuovo soggetto politico nel quale sono confluiti cittadini che, andando oltre i propri orientamenti partitici e ideologici, si sono riconosciuti parte di un progetto comune che pone al centro il futuro di Siderno;

3) Le linee programmatiche del movimento, nonché quelle operative ed ogni singola questione che verrà affrontata in seno all’assemblea produrranno una decisione univoca e condivisa da mantenere in sede istituzionale ed in un tutte le sedi a ciò deputate. Non sono ammesse decisioni o prese di posizione contrastanti con la linea dettata dal movimento verso il quale i rappresentanti dello stesso assumono vincolo di mandato;

4) Qualsiasi decisione viene presa all’interno del movimento a maggioranza dei partecipanti all’assemblea o al consiglio direttivo secondo quanto contenuto nel regolamento;

5) Il movimento richiama i principi costituzionali di equità, uguaglianza e solidarietà, cardini della successiva azione di governo e della vita interna del movimento stesso. Il mancato rispetto di detti valori pone chi non li osserva in aperto contrasto con i principi del movimento, per detta ragione automaticamente fuori dal medesimo;

6) #inpiedipersiderno si propone di svolgere un’azione amministrativa e programmatica tesa allo sviluppo territoriale, sociale ed economico, diversa e nuova rispetto al recente passato. Per tale ragione rigetta le logiche e gli schemi che hanno contribuito al degrado della città.

FIRME MANIFESTO #INPIEDIPERSIDERNO

