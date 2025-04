R. & P.

LOCRI – Il movimento spontaneo Riprendiamoci i Consultori organizza una manifestazione pubblica sabato 5 aprile alle ore 9:30 in piazza dei Martiri a Locri (RC). Scendiamo in piazza con rabbia e determinazione, a seguito degli ultimi femminicidi che hanno sconvolto il Paese, per dire con chiarezza che non si tratta di casi isolati, ma dell’espressione brutale di un sistema patriarcale che continua a colpire, silenziosamente e sistematicamente.

Non ci basta più indignarci. Vogliamo azione. Vogliamo giustizia. Una cultura diffusa continua a giustificare, minimizzare e alimentare la violenza di genere. I numeri dei femminicidi parlano da soli, come un bollettino di guerra. I media spesso distorcono i fatti, le istituzioni tacciono o si mostrano inadeguate, mentre il sistema giudiziario e le forze dell’ordine troppo spesso mancano di strumenti e formazione.

Il femminicidio di Sara Campanella, raccontato come “una tragedia legata alla sua indipendenza”, è l’ennesima prova di una narrazione tossica che colpevolizza le vittime e assolve i carnefici.Chiediamo consultori attivi, laici, femministi e accessibili. Vogliamo vivere le città senza paura. Ogni strada, ogni quartiere deve essere uno spazio sicuro.Non vogliamo aggiungere altri nomi alla lista delle donne uccise. Non possiamo più permettercelo.

Il 5 aprile saremo in piazza per Ilaria, per Sara, per tuttə. Perché il cambiamento è possibile, e parte dalla rabbia che diventa sorellanza e lotta collettiva. Vi aspettiamo: i nostri corpi e le nostre voci, in piazza per chi non ha più voce. Abbattiamo insieme questo sistema patriarcale e misogino. Ora. Per Ilaria, per Sara, per tutte.

Ci vogliamo vive e libere. Se non sarà per amore, sarà per rabbia. Sicuramente sarà insieme. Riprendiamoci i consultori