IMPENNATA DI CONTAGI Zona rossa a Caraffa del Bianco

di Gianluca Albanese

CARAFFA DEL BIANCO – 19 contagi da Covid 19 su una popolazione totale di 478 abitanti, con un incremento del 63% nelle ultime 24 ore.

Numeri che hanno indotto il presidente facente funzioni della Giunta regionale Nino Spirlì a dichiarare, con ordinanza numero 58 del 21 agosto, la zona rossa dalle 5 di stamattina e per i prossimi 10 giorni, nel piccolo comune di Caraffa del Bianco, limitrofo a quello di Sant’Agata del Bianco, anch’esso in zona rossa per lo stesso periodo.

Tra i contagiati ci sarebbero anche dei rappresentanti istituzionali.

Vale la pena di ribadire l’invito alla prudenza e al rispetto delle regole di prevenzione del contagio, come distanziamento e mascherine, la rigida osservanza delle regole della zona rossa e l’importanza della vaccinazione per rendersi immuni.