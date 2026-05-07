di Redazione

BARCELLONA / CIVITAVECCHIA – Si conclude con un importante podio nazionale l’esperienza del Team “Polaris”, la squadra di robotica educativa composta da studenti degli Istituti Comprensivi San Luca-Bovalino e Platì-Careri-“F.A. Perri”, protagonista dal 2 al 5 maggio dell’Evento Nazionale del Premio “Oltre la Robotica”, svoltosi a bordo di una nave Grimaldi sulla tratta internazionale Civitavecchia – Barcellona nell’ambito della FIRST® LEGO® League Italia 2026.

Le ragazze e i ragazzi della Locride hanno conquistato il secondo posto nazionale, distinguendosi tra i 25 team finalisti provenienti da tutta Italia, selezionati su un totale di circa 400 squadre partecipanti all’edizione italiana 2025-2026 della FIRST® LEGO® League Challenge. Un risultato di altissimo prestigio che colloca la squadra calabrese tra le eccellenze italiane della robotica educativa.

Il Premio “Oltre la Robotica”

Il Premio Nazionale “Oltre la Robotica” è un’iniziativa autonoma, parallela al percorso competitivo della FIRST® LEGO® League Challenge, dedicata esclusivamente all’Innovation Project sviluppato dalle squadre. Nasce per offrire uno spazio di valorizzazione della ricerca, del pensiero critico e della capacità delle squadre di affrontare problemi reali con approccio scientifico, creativo e responsabile.

Possono accedervi soltanto le squadre regolarmente iscritte alla FIRST® LEGO® League Challenge Italia che, durante l’evento regionale, abbiano vinto il Premio Innovation Project, acquisendo così il diritto di partecipare alla finale nazionale.

L’Evento Nazionale prevede l’esposizione pubblica dei progetti, la presentazione sul palco e il confronto con una Giuria Nazionale composta da esperti del mondo della ricerca, dell’educazione e della divulgazione, che assegna il primo, il secondo e il terzo classificato.

La FIRST® LEGO® League è uno dei più importanti programmi internazionali di robotica educativa e problem solving per studenti, promosso a livello mondiale dall’organizzazione FIRST® in collaborazione con LEGO® Education e coordinato in Italia dalla Scuola di Robotica.

Il riconoscimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito

A consegnare i riconoscimenti ai team vincitori, in rappresentanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sono stati la dirigente Anna Brancaccio e il prof. Lorenzo Mazza della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. La presenza del MIM testimonia il valore istituzionale dell’iniziativa, riconosciuta tra le competizioni del Programma annuale per la valorizzazione delle eccellenze in ambito scientifico-tecnologico rivolto agli studenti delle scuole italiane.

Un progetto tra archeologia e innovazione

Il Team Polaris nasce all’interno del progetto “Nuovi Orizzonti con le STEM: Navigando verso il futuro nel cuore della Locride”, coordinato dall’associazione Civitas Solis APS, selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale, in partenariato con gli Istituti Comprensivi di San Luca-Bovalino, Platì-Careri, Marina di Gioiosa Jonica-Mammola, Locri e Bovalino.

Guidati dai coach Ilario Dichiera e Marco Pizzinga, con la supervisione della coordinatrice di Civitas Solis Pasqualina Caruso, gli studenti hanno lavorato sul tema internazionale “UNEARTHED”, dedicato all’esplorazione del passato attraverso le tecnologie moderne.

La giuria nazionale ha premiato il progetto “Scilla e Cariddi”, una proposta innovativa finalizzata al supporto delle attività archeologiche attraverso l’utilizzo di due bracci robotici antropomorfi capaci di operare a distanza in contesti complessi e delicati, garantendo precisione e sicurezza durante le attività di scavo e recupero. Il progetto ha integrato diverse competenze STEM: coding, robotica educativa, progettazione digitale, stampa 3D e utilizzo di servomotori.

Il nome stesso del progetto richiama il patrimonio mitologico e identitario della Calabria, coniugando memoria storica e innovazione tecnologica.

Dalla finale regionale di Locri al podio nazionale

L’accesso alla finale nazionale era arrivato grazie alla vittoria del Premio Innovation Project ottenuto nella finale regionale della FIRST® LEGO® League svoltasi il 23 febbraio scorso presso il Polo Liceale Zaleuco/Oliveti-Panetta di Locri.

Il team è composto da otto giovanissimi studenti Vincenzo Alessandro Giorgi, Chiara Catanzariti, Melissa Luciano, Michele Catanzariti, Miriam Grasso, Rosario Sergi, Giuseppe Grasso e Renato Gargiulo.

«Al di là del risultato finale, siamo felici soprattutto del percorso fatto dai ragazzi» sottolinea Francesco Mollace, direttore di Civitas Solis APS e coordinatore del progetto “Nuovi Orizzonti con le STEM”. «In questi mesi hanno studiato, collaborato, imparato a confrontarsi con altre realtà italiane e a lavorare insieme su un progetto complesso. Questo secondo posto nazionale rappresenta un’esperienza importante di crescita educativa e personale».

Il progetto “Nuovi Orizzonti con le STEM” è selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale. Il Fondo per la Repubblica Digitale è una partnership tra pubblico e privato sociale (Governo e Associazione di Fondazioni e di Casse di risparmio – Acri), che si muove nell’ambito degli obiettivi di digitalizzazione previsti dal PNRR e dal PNC ed è alimentato da versamenti delle Fondazioni di origine bancaria, alle quali viene riconosciuto un credito di imposta. Il Fondo seleziona e sostiene progetti di formazione e inclusione digitale per diversi target della popolazione come NEET, donne, disoccupati e inattivi, lavoratori a rischio disoccupazione a causa dell’automazione, studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo e secondo grado, operatori dell’economia sociale, persone detenute e in condizioni di vulnerabilità. L’obiettivo è sperimentare progetti di formazione e inclusione digitale e replicare su scala più vasta quelli ritenuti più efficaci in modo tale da offrire le migliori pratiche al Governo affinché possa utilizzarle nella definizione di future politiche nazionali. Per maggiori informazioni fondorepubblicadigitale.it