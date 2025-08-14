di Enzo Lacopo © 2025
LOCRI – Manca solo un giorno a fare il gemellaggio con il mitico festival musicale di Woodstock tenutosi dal 15 al 18 Agosto 1969. Mai vista tanta gente sulla spiaggia di Locri per un evento, atteso e partecipato da tutto il comprensorio della Locride e oltre.
Il Sole, il Mare, gli Artisti, i Musicisti, la Gente e gli Amici a 4 zampe ci hanno regalato, condividendo una indimenticabile alba, quella di Giovedì 14 Agosto 2025.
Le immagini e il video realizzato dal nostro Reporter Enzo Lacopo.
Lascia un commento