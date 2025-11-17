di Redazione

COSENZA – Il Sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha accolto nella Casa Comunale la Squadra Nazionale Italiana di Fotografia Subacquea FIPSAS, reduce dallo straordinario successo ottenuto ai recenti Mondiali in Spagna, dove gli atleti azzurri hanno conquistato ben dodici medaglie.

Tra i protagonisti delle vittorie figurano anche due cosentini: Francesco “Ciccio” Sesso e Cristina Condemi, medaglia d’oro nella categoria Creativa. Altro prestigioso oro è stato conquistato nella categoria Grandangolo senza modella dalla coppia formata da Fabio Iardino e Chiara Scrigner.

All’incontro, oltre agli atleti, hanno preso parte Mario Genovesi, responsabile nazionale della Fotografia Subacquea FIPSAS, e Michele Davino, Commissario Tecnico della Nazionale, insieme al consigliere comunale Francesco Turco.

«Sono davvero orgoglioso di accogliervi a Cosenza – ha dichiarato il sindaco Franz Caruso – e di ritrovare Ciccio Sesso, nostro orgoglio cittadino, tornato vittorioso come aveva promesso quando l’ho incontrato lo scorso settembre per augurargli un grande in bocca al lupo». Il Sindaco ha poi ribadito il valore fondamentale della pratica sportiva, sottolineando la sua funzione sociale: «Lo sport abbatte le disuguaglianze, crea un terreno comune tra persone di culture, età ed esperienze diverse. Unisce, educa al rispetto, alla collaborazione e alla disciplina, rafforza il carattere e insegna il valore del sacrificio e del credere in sé stessi. E soprattutto insegna a fare squadra, una competenza preziosa non solo nello sport, ma anche nella vita quotidiana, professionale e nell’amministrazione pubblica».

Al termine della cerimonia, Ciccio Sesso ha omaggiato il primo cittadino con la fotografia che ha conquistato l’oro ai Mondiali 2025. Il sindaco ha ricambiato consegnando a Mario Genovesi il Sigillo d’Oro della Città.