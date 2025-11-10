di Teresa Peronace

È una persona eccezionale Giuseppe Moio, dirigente sindacale della CISL, sindacato sempre più in crescita a livello regionale e nazionale. Candidato, in quota CISL, all’assemblea nazionale del Fondo Espero (il fondo di previdenza del personale della scuola) il dirigente sindacale Giuseppe Moio, di Brancaleone, è stato eletto entrando a fare parte dei trenta delegati nazionali.

Le elezioni, che si sono tenute il 27/28/29 ottobre u.s. hanno sortito un risultato eccellente per la CISL, grazie proprio all’attivissimo Giuseppe Moio, che è stato eletto e all’ottimo lavoro della CISL.