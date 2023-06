“Questo matrimonio non s’ha da fare”, dicevano i Bravi di don Rodrigo al malcapitato don Abbondio nei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Oggi il contesto è cambiato, dopo il Covid 19 il settore del wedding si è ripreso e marcia ormai a gonfie vele. I problemi, semmai, sono quelli di Renzo e Lucia e di tutti gli altri promessi sposi.

Vi siete mai chiesti quanto costa sposarsi in Italia nel 2023? La risposta è di quelle da tenersi forte perché il costo medio, secondo quanto riportato da Moneyfarm, è quello di 25 mila euro per un ricevimento con all’incirca un centinaio di invitati. Se proprio si vuole risparmiare, invece, si arriva in qualche modo a 10 mila mentre se proprio si vuole strafare non è difficile sfondare la barriera dei 60 mila. E forse è qui che si deve cercare la motivazione di un dato, quello del calo dei matrimoni.

Negli ultimi 20 anni in Italia il numero di queste celebrazioni è calato in modo impressionante, perdendo 28 punti percentuali: se nel 2004 i matrimoni erano intorno ai 248 mila nel 2021 non è raggiunta la quota dei 181 mila. Una timida ma speranzosa crescita è quella che si è registrata nel 2022, con un +4,8% che però si deve leggere soprattutto in compensazione del 2020, l’anno della pandemia, quando i matrimoni celebrati furono neanche 97 mila.

Ma quali sono le cose che costano di più per un matrimonio? In primis, ovviamente, c’è il ricevimento con almeno 3 mila euro per la location. In seconda posizione tra gli acquisti più onerosi figura ovviamente l’abito della sposa, che ha un costo medio di 2 mila euro (e un massimo di 7 mila, mentre per lo sposo il costo medio è di 600 e quello massimo di 2 mila euro). In terza posizione c’è il servizio fotografico, che si aggira intorno agli 800 euro ma può arrivare ad un massimo di 3 mila. Ed è qui che si può lavorare di più per cercare soluzioni convenienti e al risparmio. Senza dimenticare che nella lista della spesa vanno inseriti anche il noleggio dell’auto e le fedi nuziali, la musica e il parrucchiere, gli oneri comunali o le offerte alla chiesa, le decorazioni e tutto quello che contribuisce a rendere questo giorno unico e indimenticabile. Possibilmente solo per i cuori e non anche per il portafoglio.