IL SANTUARIO DI ZEUS SAETTANTE A LOCRI Ne ha discusso L’ArcheoClub

Si è tenuto nel pomeriggio di sabato 8 maggio in modalità remoto, l’incontro promosso dall’ArcheoClub locrese, si è discusso degli aspetti storici e culturali del Santuario di Zeus Saettante a Locri Epizefiri, dopo i saluti di Nicola Monteleone ed Elena Trunfio, funzionario dei musei e parchi di Locri e Bova, il giovane archeologo Vincenzo Tallura ci ha illuminati in modo dettagliato su questo tesoro che la storia ci ha lasciato, prezioso è stato il supporto delle immagini proiettate che ci hanno guidato durante la “lezione”.

Un pomeriggio culturale ricco di contenuti, appuntamenti ormai consueti e votati alla valorizzazione ed alla conoscenza. Tanti gli intervenuti che hanno potuto seguire l’incontro anche attraverso una diretta facebook.

Sinergie importanti che gettano le basi per iniziative e progetti futuri per la Locride e per la terra di Calabria. Cogliamo l’occasione, inoltre, per complimentarci con Vibo Valentia che è diventata capitale italiana del libro 2021, dopo Tropea, elevata a borgo dei borghi, notizie importanti che ci entusiasmano e fanno pensare a future collaborazioni socio – culturali utili per il nostro territorio.

