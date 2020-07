IL RILANCIO DEI SETTORI CULTURALI E CREATIVI Giuseppe Varacalli nominato relatore della proposta di parere di iniziativa

R. & P.

Il giorno 09 luglio 2020 presso la sede del CdR Comitato delle Regioni a Bruxelles, Giuseppe Varacalli, consigliere comunale e già sindaco di Gerace e membro del Comitato per il gruppo Renew Europe, durante la riunione della commissione SEDEC, alla quale ha partecipato il commissario europeo per l’occupazione e i diritti sociali Nicolas Schmit, è stato nominato relatore della proposta di parere di iniziativa che ha per tema “ il rilancio dei settori culturali e creativi” gravemente colpiti dalla crisi Covid-19.

“Bisogna fare in modo che regioni e città, siano informate delle misure e delle iniziative messe in atto dall’EU per i settori culturali e creativi e siano messe facilmente in grado di agire -dice Giuseppe Varacalli- anche il nostro territorio ricco di arte e di cultura, potrà e dovrà sfruttare questa opportunità“.