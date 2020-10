IL RILANCIO DEI SETTORI CULTURALI E CREATIVI DOPO IL COVID-19 Pino Varacalli nominato relatore

R. & P.

Giuseppe Varacalli, membro del Comitato delle Regioni, appartenente al gruppo RENEW EUROPE, è stato nominato relatore del parere “ il rilancio dei settori culturali e creativi dopo il Covid 19”, mentre l’arch. Luisa La Colla, è stata nominata esperta per la redazione dello stesso.

In questi giorni sono iniziati gli incontri con gli stakeholder, si sono già incontrati

con l’ausilio ed il supporto di Doru Hobjila e Vanessa Knezevic, funzionari della commissione SEDEC del CdR: Catherine Magnant capo d’unità cultura, Barbara Gessler capo d’unità Europa creativa (entrambi nella Direzione Generale della Commissione di Cultura e Educazione e Walter Zampieri capo d’unità per Europa creativa nella agenzia esecutiva (agence exécutive education, audiovisuel et culture).

Dice Giuseppe Varacalli: “ la cultura e la creatività, hanno da sempre rappresentato un elemento basilare per l’EU, sia in termini di storia, che in termini economici, basti pensare che rappresentano il 4,2% del PIL europeo. Il Covid 19, è stato un duro colpo per questo settore ed ha messo il luce la necessità di essere maggiormente considerato una priorità. Così come lo sono stati in passato, arte e cultura dovranno continuare domani ad essere fattori abilitanti fondamentali per il rafforzamento dell’identità europea, serve però più sinergia ed attenzione nei confronti delle città, che devono svolgere un importante ruolo di collegamento con le realtà locali.” Continua l’arch. La Colla:” necessario si è rivelato il Covid-19 per far venire alla luce ogni debolezza del settore, in primis il welfare che deve essere ridiscusso aprendo delle interlocuzioni con gli stati membri e poi, il rafforzamento delle piattaforme già esistenti che sicuramente dovranno vedere, insieme a tutte le altre misure dedicate al settore un rimpinguamento da parte del Parlamento ed una semplificazione nella fruizione.”

Importanti le interlocuzioni avute fin’ora, che hanno dato e continueranno a dare importanti spunti per la redazione del parere, così come sarà importante continuare questo lavoro in sinergia e collaborazione con tutti gli stakeholder, intanto, sulla pagina del CdR, sono state pubblicate delle domande, alle quali i membri di tutta Europa potranno rispondere, contribuendo così alla buona riuscita del parere.