Il Prefetto incontra il Sindaco di Siderno

R. & P.

SIDERNO – L’attenzione del Prefetto Massimo Mariani alla città di Siderno si conferma un fatto costante.

Alla vigilia di Ferragosto, ha ritenuto di verificare personalmente la situazione generale che viviamo con particolare riguardo alle note vicende Paradise.

Questo rapporto di dialogo, confronto, sostegno, ci conforta molto, ma soprattutto segnala la grande attenzione dello Stato per la nostra città che vive una delicata ed intensa fase di ripartenza.

Avvertiamo in pieno, la responsabilità che abbiamo, nel cogliere le opportunità che un chiaro percorso di sinergia con le Istituzioni ci stanno offrendo.

Noi tutti, cittadini ed amministratori, continueremo ad essere attenti alla nostra crescita, a lavorare insieme ad un futuro di sviluppo e legalità, temi inscindibili per la Siderno del futuro, coesa e progredita.

Ringrazio dunque il Prefetto, anche per la concretezza degli impegni che nei prossimi giorni renderò pubblici.

Buon Ferragosto cari concittadini.

Siderno libera ed unita riparte!

Mariateresa Fragomeni