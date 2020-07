IL POSTO SICURO A Gerace la presentazione del nuovo libro di Mimmo Femia

R. & P.

Si svolgerà a Gerace, alle ore 21.00 di sabato 25 luglio 2020, presso Piazza Tre Chiese la presentazione del libro di Mimmo Femia “Il posto sicuro” (Laruffa Editore) organizzata dall’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe” nell’ambito del progetto “Natural-Mente Cultura”, con il patrocinio del Comune di Gerace.

Partner dell’evento: la Pro Loco Gerace, FimminaTV e Laruffa Editore.

Interverranno: Giuseppe Pezzimenti, Sindaco di Gerace; Sarina Monteleone. Psicoterapeuta della coppia e della famiglia; Raffaella Rinaldis, Giornalista Fimmina TV; Roberto Laruffa, Editore. Modera Marisa Larosa, dell’Ass. Cult. Leggendo Tra Le Righe. Sarà presente l’autore Mimmo Fermia.

SI FA PRESENTE CHE L’EVENTO SI SVOLGERÀ IN UN LUOGO ALL’ APERTO, MA SARÀ COMUNQUE NECESSARIO RISPETTARE LE NORMATIVE SANITARIE VIGENTI.

IL LIBRO : «È come se mi si fosse calata una benda sopra gli occhi, un fischio nelle orecchie mi isola da ciò che mi circonda; il mio corpo non risponde e la mano destra incontrollata va a colpirla sulla guancia con tale velocità e violenza che la manda a sbattere contro lo stipite della porta che stava cercando di aprire. Con i capelli scompigliati e le mani che coprono il volto scivola per terra e resta appoggiata alla porta. Mi guarda con terrore misto a sorpresa, non una lacrima scivola dai suoi occhi. Quello sguardo quasi implorante ma orgoglioso dà una frustata al mio cervello che rientra nelle sue funzioni come se, per qualche minuto, fosse stato in stand-by.»

L’AUTORE: Mimmo Femia vive a Gerace, dove è nato nel 1951. Geometra in pensione dal 2014, dopo essere stato funzionario in una Società dell’ENI per trentacinque anni. Amante della lettura fin dalla tenera età, predilige gli autori italiani, come Andrea Camilleri, il suo preferito, a cui seguono Carofiglio, De Giovanni, Vitale, De Cataldo e i calabresi Criaco, Cosentino, Gangemi, Abate; ma non disdegna gli autori stranieri come Ken Follett, James Patterson, Stephen King, John Grisham e Clara Sanchez. Pur avendo avuto un’istruzione prettamente tecnica è sempre stato attratto dalle materie letterarie e ha sempre amato scrivere, infatti da quando è in pensione, non fa che arricchire sempre più il suo “cassetto di manoscritti”. “Il posto sicuro” è la sua terza pubblicazione dopo “Verso il futuro” nel 2011 (Ed. Città del Sole), il cui ricavato è stato interamente devoluto all’AIL, e “Il bar, il tavolino, il caffè” nel 2018 (Ed. Marino Editore)

IL PROGETTO: “Natural-Mente Cultura” giunto alla sesta edizione ha come obiettivo la realizzazione di vari eventi culturali attraverso i quali conoscere la storia, le tradizioni, la cultura e la natura del territorio.

Per ulteriori info: leggendotralerighe@hotmail.it – naturalmentecultura@gmail.com – tel. 3205512778