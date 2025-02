La storia del calcio riesce ad andare ben oltre la semplice statistica con una letteratura sportiva ricca di aneddoti, miti e leggende, tuttavia anche i record all time raccontano questo sport: il più seguito al mondo con oltre 4 miliardi di appassionati.

Seguire la Serie A, la Champions, ma anche gli Europei e la Coppa del Mondo, significa sempre dare un’occhiata alle scommesse calcio su Betfair con le quote aggiornate in tempo reale, per comprendere meglio le statistiche degli ultimi tempi e avere una lettura chiara del match o della competizione. Ecco la storia del Pallone raccontata attraverso le statistiche, i record e le curiosità più assurde.

65 campionati di Serie A senza mai vincere lo Scudetto: di quale squadra stiamo parlando?

Tra i record più insoliti dei grandi club c’è quello dell’Atalanta, statistica che potrebbe aprire a scenari nuovi, perché la Dea ha disputato ben 65 stagioni in Serie A, fino al 2023/2024, senza mai vincere lo scudetto. Tuttavia, soltanto negli ultimi anni i Bergamaschi lottano nella top 4.

La maledizione delle finali di Champions per Juve e Atletico Madrid

La Vecchia Signora e i Colchoneros condividono la maledizione delle finali di Champions, con due record negativi simili, ma uno peggio dell’altro. La Juventus ha il record assoluto di 7 finali Champions perse su 9, di cui tre su quattro perse da Lippi e due perse da Allegri.

I Colchoneros hanno perso 3 finali di Champions su 3, due delle quali con Simeone a guidare l’Atletico: entrambe contro il Real Madrid.

Quando il Milan aveva un Diavolo per Capello

Dal 1991 al 1993 il Milan di Capello ha fissato il record all time di 58 match senza mai subire sconfitte in Serie A, in mezzo, c’è un intero campionato senza perdere.

I record Mondiali di Brasile e Italia

Entrambe queste Nazionali sono tra le più vincenti, la Selecao con 5 Coppe del Mondo e gli Azzurri con 4 Mondiali in bacheca. Sono le uniche due Nazionali ad aver vinto due Coppe del Mondo consecutive, l’Italia nel 1934 e nel 1938, il Brasile nel 1958 e nel 1962.

Curiosità nelle curiosità: Vittorio Pozzo è l’unico CT che è riuscito a vincere due Coppe del Mondo nella storia del calcio.

Top 5 dei migliori bomber di Serie A ancora in attività

Nelle scommesse di Serie A dei migliori club e calciatori su Betfair, a dominare il palinsesto statistico c’è Paulo Dybala con 128 gol, segnati dal 2012 fino a oggi. Al secondo posto c’è Duvan Zapata, che dal 2013 ha segnato 124 reti, chiude il podio Lautaro Martinez, con una media di 0.5 gol per match, che dal 2018 a oggi ha segnato 112 gol.

Anche Vlahovic è presente nelle statistiche dal 2018 e occupa la quarta posizione con 85 gol. Al quinto posto c’è Lukaku, che possiede una media statistica di 0.53 gol per match, in un totale di 79 reti siglate in Serie A.