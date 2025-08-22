di Redazione

LOCRI – Si è svolta alla presenza di un numerosissimo pubblico la seconda edizione del Palio Canoro della Locride, manifestazione ideata da Massimo Graziano conduttore- regista e da Gianfranco Grottoli autore storico di brani per lo Zecchino d’Oro. Dopo la prima edizione a Siderno, l’evento di sabato è stato organizzato con successo dalla Città di Locri in collaborazione con l’Associazione Culturale Spazio Spettacolo e collocata come prima serata nell’ambito della kermesse Locri Festival, supportato dall’Accademia Senocrito.

I giovanissimi partecipanti, divisi in due fasce d’età,ovvero dai 6 agli 11 anni e dagli 11 ai 16, si sono dati “battaglia” musicalmente, rappresentando il proprio Comune di residenza, dopo essere stati selezionati, attraverso delle audizioni, da Massimo Graziano e da Gina Procopio, quale referente locale del Palio Canoro.Vincono per la categoria grandi Flavia Costanzo e per i piccoli Chloe Maria Rodi, quest’ultima vincitrice assoluta aggiudicandosi il Trofeo in rappresentanza di Locri.

I concorrenti sono stati 17 e si sono esibiti dal vivo con canzoni concordate con la direzione Artistica. Durante la serata si sono esibiti altresì i componenti della Giuria tecnica: Enea Platania, cantante siciliano e interprete principale dei brani di Pino Mango, già vincitore di una puntata del Programma “Tali e quali” proposto da RAI 1; Mister AX, famoso DJ e cantante, Giulia Nabò vocal coach e referente del Palio Canoro per il programma televisivo di RAI 1 ” The Voice Kids”, Samuele Macrì, chitarrista nel tour di Cesare Cremonini e della Stagione teatrale di Giacomo Poretti ( Aldo Giovanni e Giacomo).

Uno spettacolo organizzato grazie all’impegno dell’assessore agli eventi e cultura Domenica Bumbaca che sin da subito ha sposato con entusiasmo l’iniziativa, rivelatasi scelta oculata e base importante per gli sviluppi futuri della Kermesse. Numeroso ed entusiasta il pubblico presente proveniente da vari Comuni del territorio così come i concorrenti che hanno ben rappresentato il loro luogo d’origine.