IL PAESE INTERIORE On line il film ispirato all’opera di Vito Teti

di Redazione

Un viaggio poetico nella regione più misteriosa d’Italia. In Calabria. Per dirne la bellezza e le ferite, oltre ogni stereotipo. Un monologo per immagini e parole, interpretato da Ascanio Celestini e ispirato all’opera dell’antropologo Vito Teti. Accompagnato dalle note di Alessandro Sgarito e Stefano Gallone (Agate Rollings), e dai canti di Anna Maria Civico e il Rrosa Trio.

Si tratta de “Il Paese interiore”, il film realizzato da Luca Calvetta e Massimiliano Curcio, disponibile alla visione gratuita on line.

Sono gli stesso autori a descriverne efficacemente lo spirito.

“Lo abbiamo fatto – hanno scritto – nel tempo libero e a costo zero, spinti unicamente dalla passione e dal desiderio di dare voce a volti, paesaggi, sapienze che rischiano di sparire. E perché, forse, ogni luogo racconta la nostra storia, anche se siamo nati altrove e parliamo un’altra lingua. Perché ovunque possiamo riconoscere il nostro stesso dolore, la nostra stessa grazia.

A tante persone va la nostra gratitudine per questa avventura. Con tutti, invece, vorremmo condividerla. Non parteciperemo quindi a concorsi o festival, non venderemo queste immagini o limiteremo in nessun modo la visione.

Che questo nostro film sia di chi vorrà accoglierlo. Che sia di tutti. Liberamente.

Buon viaggio,

Potete vederlo qui: https://vimeo.com/482653182/e787d5eee5 “.