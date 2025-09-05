IL MISTERO CHE PUÒ FAR ILLUMINARE IL CUORE. Questo il titolo della conferenza , organizzata da Roberto Richichine e Alina Lincu, che si terrà a Reggio di Calabria, presso l’ hotel Excelsior, giorno 06 settembre alle ore 15.00.

Si tratta di un’ importante conferenza sulla Sacra Sindone che vedrà come relatore il prof. Giulio Fanti dell’ università di Padova.

La sua attuale attività di ricerca è mirata alla spiegazione, almeno parziale, del processo di formazione dell’immagine corporea (ancora oggi non riproducibile nella sua interezza), alla ricostruzione 3D della postura dell’Uomo avvolto, alla datazione della Reliquia con metodi alternativi al C14 e alla micro/nano-analisi di fluidi corporei atta a meglio definire l’effetto delle torture subite da quell’Uomo.

È autore di più di duecento lavori compresi libri, testi didattici e pubblicazioni su importanti riviste italiane ed internazionali, la gran parte dei quali su argomenti sindonici, oltre a libri didattico.

Sarà un momento di riflessione che emozionerà non solo i cuori me che vedra’ il supporto di prove scientifiche, immagini e test di ogni genere .

Un momento che farà rivivere tutta la sofferenza di Gesù.

