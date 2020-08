IL LUTTO Siderno piange l’improvvisa scomparsa di Gaetano Bottiglieri

di Gianluca Albanese

SIDERNO – “Non siamo niente”. E’ la frase che pensiamo, e ci diciamo, dopo una morte improvvisa. E la ripetiamo soprattutto quando a morire è un gigante buono, un galantuomo, un lavoratore indefesso e un simpatico compagnone come Gaetano Bottiglieri, autista della Mediterraneabus, scomparso improvvisamente da qualche ora.

Ci piace ricordarne il sorriso garbato sempre stampato sul volto, la gentilezza come tratto distintivo della sua condotta, e il suo rapporto privilegiato con le tante persone trasportate coi suoi bus, dagli studenti delle scuole superiori che ha visto crescere e che ricorda come fossero stati suoi alunni, ai viaggiatori occasionali, ai quali non lesinava una cortesia in più e una buona parola.

Il “vietato parlare al conducente” con lui non esisteva e, francamente, sarebbe stato un peccato applicarlo.

Se n’è andato così, in punta di piedi, un altro pezzo di quella Siderno bella e gentile (e soprattutto produttiva) che ha fatto grande questa comunità.

Lo ricorderemo sempre con grande affetto. La terra gli sia lieve.

Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Lente Locale.