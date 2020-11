IL LUTTO La Calabria piange la scomparsa del chirurgo sidernese Michele Cataldo

di Gianluca Albanese

SIDERNO – Michele Cataldo non c’è più. Il chirurgo sidernese apprezzato ovunque per la sua capacità professionale e per la grande umanità con la quale ha sempre interpretato il proprio ruolo, è scomparso ieri dopo una lunga malattia.

Ne piangono la scomparsa la comunità sidernese e locridea e anche quella della Piana di Gioia Tauro, visti i trascorsi professionali all’ospedale di Polistena.

Appassionato di caccia, Cataldo aveva anche ricoperto, nella passata consiliatura, il ruolo di consigliere comunale con la lista “Volo”, subentrando al candidato sindaco Giuseppe Caruso.

Alla famiglia di Michele vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la redazione di Lente Locale.