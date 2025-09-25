R. & P.

LOCRI – Quando si crea un progetto con il cuore, con la passione e la dedizione le soddisfazioni arrivano. Un anno fa nasceva con tante incognite e problemi la squadra di calcio femminile di Locri, dopo un anno di lavoro e di programmazione, oggi con grande piacere comunichiamo che l’ATHENA NIKE LOCRI è diventata partner dell’AS ROMA ACADEMY .

Una squadra professionista di altissimo livello ha deciso di sposare il nostro progetto, ciò non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza per sviluppare al meglio il futuro dell’attività di calcio femminile.

Uno dei punti importanti trasferiti dallo staff della Roma è stato quello di riuscire a dar spazio alle tante ragazze e bambine appassionate di calcio, del resto il calcio è uno sport come tanti altri, il pallone è uno strumento di movimento e di divertimento. E’ un peccato che tante ragazze non abbiamo la possibilità di perseguire una passione ed un divertimento per retaggi e difficoltà che nel mondo maschile invece non ci sono. Sdoganiamo queste barriere e facciamo divertire chi ha voglia di giocare, chi ha voglia di correre su un prato e sognare. La squadra femminile di Locri racchiude la possibilità di far divertire tante ragazze del territorio ed adesso abbiamo il supporto di un team professionistico anche per tante altre ragazze che sognano in grande.

Siamo orgogliosi di questa partnership per dare sempre più valore alle ragazze appassionate di calcio.

Il progetto Locri Athena Nike cresce e si sviluppa.