IL LIBRO “Il tallo di terracotta”, l’ultima fatica di Pancallo da Mag

Redazione – Un sacerdote boccaccesco, una perpetua sospettosa, una sensualissima fedele e un affascinante commissario. Sono alcuni dei protagonisti de “Il tallo di terracotta” (Bonaccorso editore, 2022), l’ultimo romanzo di Renato Pancallo, ambientato in una Sicilia misteriosa e ancorata alla tradizione ma che sa offrire a chi spia dalle persiane le proprie sorprendenti realtà.

La locandina di presentazione del libro

Ancora una volta l’autore regala ai suoi affezionati lettori una storia avvincente e per nulla scontata, nella quale non lesina ironia e sensualità. “Il tallo di terracotta” è già in vendita alla libreria MAG di Siderno, laddove verrà presentato venerdì 28 alle 17,30. Gianluca Albanese e Simona Masciaga dialogano con l’autore.