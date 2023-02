IL LIBRO Da Mag le tecniche terapeutiche di Sonia Patti per stimolare l’apprendimento

IL LIBRO Da Mag le tecniche terapeutiche di Sonia Patti per stimolare...

Si chiama “A scuola con consapevolezza” il recentissimo saggio pubblicato da Calabria Letteraria Editrice della psicologa, psicoterapeuta, arte terapeuta ed esperta in psicologia scolastica Sonia Patti, da anni impegnata per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio in contesti sanitari, sociali ed educativi, sul territorio nazionale ed europeo.

Destinato, come recita il sottotitolo, a “Insegnanti sereni e studenti motivati”, contiene 21 tecniche arti terapeutiche per stimolare il piacere di apprendere e insegnare, a scuola e nella vita.

Il testo rappresenta un agile strumento con cui il lettore può fare le proprie annotazioni alla fine dei capitoli relativi alle tecniche, integrando con la propria esperienza i principi contenuti nel saggio.

“A scuola con consapevolezza” verrà presentato domenica 19 febbraio nello spazio culturale “MAG. La ladra di libri” di corso Garibaldi, 283 a Siderno.

Gianluca Albanese dialoga con l’autrice. Interviene la psicologa, musicoterapeuta e insegnante Francesca Rubbettino.

Per informazioni, si possono contattare i numeri 0964/401973 e 392/0551241.