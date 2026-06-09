LAMEZIA TERME – Il Lamezia Comics & Co… riapre le sue magiche porte e lo fa alla grande, accompagnata dal Comune di Lamezia Terme e dall’associazione Malgrado Tutto. Innanzitutto con la sua locandina, disegnata da Ciro Cangialosi, talentuoso autore e illustratore dalla carriera internazionale, con le sue date ufficiali: 11-12-13 settembre 2026, con la sua location ormai diventata simbolo della fiera più grande del Sud Italia a ingresso gratuito, il parco Peppino Impastato e, infine, con la campagna di crowdfunding, che ha come obiettivo quello di finanziare la fiera per mantenerne la gratuità. Una gratuità che, come sempre, è la mission fondamentale dell’evento arrivato alla diciassettesima edizione.

“L’avventura” è il tema di questa nuova rassegna, nata nel 2009. Un’avventura che continua ad appassionare, in primis chi si trova dietro le quinte, persone di tutte le età. L’avventura travolge finanche il simbolo della fiera, organizzata dall’associazione culturale no profit Attivamente, e della città calabrese: la sirena Ligea.

«Per la diciassettesima edizione del Lamezia Comics & Co…, abbiamo voluto esplorare un tema eterno e affascinante: l’avventura, il fascino per la scoperta e l’ignoto – spiega Alessandro Sacco, presidente di Attivamente. Per dare forma e colore a questa idea, abbiamo scelto la straordinaria matita di Ciro Cangialosi, capace di dar vita a immagini narrative fresche e ricche di dettagli. Il risultato è la splendida locandina di quest’anno, che reinterpreta in chiave totalmente inedita la nostra Ligea».

Ligea, infatti, diventa un’esploratrice del mondo. Con la sua borsa a tracolla, la mappa e gli occhialoni, Igea è pronta a scoprire i posti più remoti e sconosciuti. La matita di Cangialosi, che collabora anche con Disney Italia e Usa, le ha conferito il nuovo look steampunk e urban rendendola una pioniera proprio del concetto di avventura. Uno stile, quello di Cangialosi, pulito e dalle palette cromatiche vibranti.

«Quello che colpisce è soprattutto la capacità di Ciro di giocare con personaggi di altri mondi e, visto che l’avventura è fatta anche di scoperte e misteri, guardando con attenzione il paesaggio marino in sottofondo, i più attenti potranno divertirsi a scovare una serie di simpatici pesciolini “cosplayer”. Da Dragon Ball a Harry Potter, passando per Il Signore degli Anelli e i Pokémon, la locandina diventa così una vera e propria caccia al tesoro visiva, un invito al gioco che anticipa l’atmosfera che si respirerà durante i giorni del festival» conclude Sacco.

Infine, il crowdfunding. L’importanza della raccolta fondi volta a far emergere gli sforzi e i sacrifici per poter organizzare e creare un evento di questa portata. Un evento da circa 35mila visitatori e quasi 2mln di visualizzazioni sui social, stando ai dati dell’edizione 2025. E che ha bisogno di sostegno e supporto. Una campagna crowdfunding che, partendo il 15 giugno fino al 20 agosto, mostra la grande battaglia di non voler introdurre un biglietto d’ingresso che rappresenterebbe un ostacolo e una barriera, mentre la cultura deve essere sempre e comunque accessibile a tutti.