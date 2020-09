IL FUTURO DELLA VILLA ROMANA Franco Crinò: “La politica che acquista reputazione”

di Franco Crinò*

Caro Direttore,

si moltiplicano i servizi televisivi e gli spazi sui giornali per la Villa Romana di Palazzi di Casignana.

Cresce la certezza che potrà essere un “cantiere” aperto per molti anni. La nuova Amministrazione comunale dovrà migliorare la qualità delle relazioni con le altre Istituzioni. Le visite al sito ed ai mosaici sono ormai una sorta di medicina dell’anima, che consola e che gioisce rispecchiandosi nelle anime di quei tempi e di quei luoghi. Perché vi vedi tutte le sfumature delle passioni degli uomini, hai la prova che i secoli passano, le civiltà sorgono e tramontano, la tecnologia si evolve velocemente, e la natura umana, però – unico freno in un viaggio che cerca entusiasmo – può rimanere nei millenni astuta e calcolatrice. La politica che acquista reputazione è quella che si occupa della vita vera delle cose e delle persone, che preserva la bellezza e la rende occasione di lavoro e di conoscenza.

Una frazione, quanto un centro urbano, fa prima e sempre i conti con i bisogni quotidiani, i servizi, la vivibilità. Questo elemento non deve essere mai trascurato. Siamo in un momento adatto per valutarlo, parlando di questo comune, Casignana e della sua frazione, Palazzi, dell’abbandono che denunciano. Veniamo da un ” lockdown” amministrativo durato cinque anni, a fronte di un crescente interesse per il sito archeologico.

Siamo in dovere e in obbligo di dare i nostri contributi per superare lo stallo, per dare esempi di buona amministrazione. Chi ha idee, progetti, rapporti, avrà ragione.

Per chi ne è privo sarebbe “il momento perfetto per fare silenzio”, come canta Ivano Fossati.

*: Senatore della XIV legislatura