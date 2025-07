di Mario Murdolo

Il calciatore bivongese Jacopo Simonetta in vacanza per pochissimi giorni a Bivongi, ci ha dato la bella notizia della possibilità di vederlo giocare nella squadra senior del Como. Non è la prima volta che ci occupiamo sulla nostra testata di questo giovane calciatore, orgoglio sia per Bivongi che per tutta la Locride.

Simonetta ha mosso i primi passi calcistici sul terreno del “Domenico Murdolo” che finalmente diventerà più agibile e praticabile. Allievo della Scuola Calcio, ancora giovanissimo fu attenzionato dalla Spal e dal Ferrara dopo essersi messo in bella evidenza e bravura, ricevette l’ammirazione e l’interesse del Cagliari in serie A giocando per la sua giovane età nelle giovanili. Ma furono i dirigenti del Como che pensarono bene di aggiungere Jacopo ad un collettivo fatto soprattutto di giovani promesse. Tutti sappiamo che il mondo del calcio è contaminato da mille problemi, scandali, e ruberie ed è un settore in cui è presente una lotta fratricida e un corpo a corpo che se non sei bravo, come Jacopo, vieni non solo allontanato ma anche umiliato.

Simonetta, è di per se un talento naturale, accompagnato da un corretto regime di vita, amicizie vere e facendo la sommatoria di queste e altre qualità è diventato uno dei più affermati centrocampisti italiani, è poliedrico essendo centrocampista, ottimo, fornitore di assist ineguagliabile e anche goleador. Auguri Jacopo e ci vediamo presto a Como.