LOCRI – Il progetto “ROTARY A SCUOLA: lotta all’obesità infantile”, fiore all’occhiello del Distretto Rotary 2102, si arricchisce di un’iniziativa fondamentale: “Comune IN-FORMA”. Questo nuovo programma prevede una stretta sinergia con le Amministrazioni Comunali per affrontare l’obesità infantile e promuovere attivamente stili di vita sani all’interno della comunità.

“Comune IN-FORMA” si concretizzerà attraverso la stipula di Protocolli d’Intesa tra il Distretto Rotary 2102 e i Comuni aderenti, creando un ponte operativo per mobilitare e coinvolgere attivamente la comunità nella promozione di un corretto stile di vita. L’iniziativa mira a unire le risorse e le competenze di Rotary e Amministrazioni Locali per un impatto più ampio e duraturo.

《Siamo di fronte a una sfida cruciale per la salute delle future generazioni》, afferma Maria Pia Porcino, Governatrice del Distretto Rotary 2102. 《Con ‘Comune IN-FORMA’ vogliamo creare una rete solida tra Rotary, istituzioni locali e cittadini, per educare, sensibilizzare e offrire strumenti concreti per un’alimentazione sana e una vita attiva. Crediamo fermamente che l’azione congiunta sia la chiave per contrastare l’obesità infantile e costruire un futuro più sano per i nostri bambini》.

Vincenzo Ursino, Presidente della commissione Distrettuale ed ideatore di entrambi i progetti, aggiunge:《Siamo convinti che la lotta all’obesità infantile debba essere un impegno condiviso, che coinvolga la scuola, la famiglia e l’intera comunità. Con ‘Comune IN-FORMA’ vogliamo unire le forze con le Amministrazioni Comunali per creare un ambiente favorevole alla salute e al benessere dei cittadini》.

È stato firmato al Comune di Locri il protocollo d’intesa “Comune IN-FORMA” come progetto pilota che ha l’obiettivo principale di sensibilizzare la comunità attraverso buone pratiche, alla presenza del primo cittadino locrese Giuseppe Fontana e la Governatrice del Distretto Rotary 2102 Maria Pia Porcino e Vincenzo Ursino, Presidente della commissione Distrettuale, l’assessoreallo sport Domenica Bumbaca e Ornella Monteleone assessore al turismo. A testimonianza dell’importanza di questa collaborazione, Giuseppe Fontana, Sindaco di Locri, dichiara: 《La collaborazione con il Distretto Rotary 2102 attraverso ‘Comune IN-FORMA’ rappresenta un’opportunità preziosa per il nostro Comune. Siamo consapevoli dell’importanza di intervenire precocemente per prevenire l’obesità infantile e migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini》.

L’iniziativa è supportata dall’assessore allo sport Domenica Bumbaca che insieme al Distretto intende avviare una serie di iniziative a sostegno della promozione alla salute.Il progetto “ROTARY A SCUOLA: lotta all’obesità infantile” e la nuova iniziativa “Comune IN-FORMA” rappresentano un investimento significativo nella salute e nel benessere dei bambini e delle comunità. Il Rotary è fiducioso che, grazie alla partnership con le Amministrazioni Comunali e al coinvolgimento attivo della popolazione, si potranno raggiungere risultati tangibili nella lotta all’obesità infantile, promuovendo un futuro più sano e prospero per le nuove generazioni.