di Simona Ansani

E mentre sono state scrutinate 686 sezioni su 2408 il dato che arriva alle 19.14 è un 59.55% di preferenze per il centrodestra per Roberto Occhiuto, contro il 39.56% a favore del centrosinistra con Pasquale Tridico.

Dunque il dato vede una netta vittoria dell’uscente Presidente della Regione Calabria, Occhiuto, riconfermato, grazie ai suoi elettori che gli hanno riconosciuto il lavoro ben fatto di tutti questi anni.

Staremo a vedere chi andrà a comporre la squadra di lavoro della cittadella, tra confermati e nuovi innesti.