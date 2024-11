Le ragazze di mister Carlo Alia sognano nel primo tempo, poi si fanno rimontare

R. & P.

LOCRI – Prima gara di campionato per le ragazze under 15 di mister Carlo Alia. L’avversario è l’esperta Reggina, eppure la squadra di casa oggi in maglia bianca non sfigura.Le locali passano addirittura in vantaggio con Giada Lacopo al 15’ del primo tempo, e tuttavia il portiere locale non si deve disturbare più di tanto grazie al muro granitico messo su da Alia con Sofia D’Amico, Giada Ameduri, Melania Panetta.

Nel secondo tempo si inizia con la girandola dei cambi obbligatori, ma il Locri tiene comunque bene botta restando nel vivo della partita. A metà del secondo tempo la numero 14 della Reggina Albano trova su punizione un bellissimo angolo che pareggia il match. Il gioco fila via con momenti alti e bassi per entrambe le squadre ma sempre in grande equilibrio. Nel terzo tempo invece cambia la partita, il Locri prova un forcing e prende gol su uno svarione difensivo, ma a questo punto molte squadre si sarebbero potuto abbattere invece le locresi sospinte da un grande pubblico a favore che trascina le locali in ogni ripartenza su un’onda emotiva provano il tutto per tutto, andando in tante occasioni vicino al 2-2. Purtroppo così non è ed allo scadere dei 5 minuti di recupero subiscono il 3-1 per merito di Salerno.Quella di domenica al G.R. Macrì è stata la prima gara di campionato per le ragazze dell’Athena Nike, e in così poco tempo e con pochi allenamenti sulle gambe non si è per niente sfigurato contro un avversario molto più esperto e tosto; il cuore e la determinazione messi in campo delle ragazze di mister Carlo Alia lascia un bel segnale per il futuro di questa giovane squadra di calcio femminile.Prossimo sfida in trasferta con la Segato di Reggio Calabria il 18 novembre.