R. & P.

Dopo il devastante Ciclone Harry delle scorse settimane, i tecnici del Corsecom stanno effettuando una ricognizione dei danni provocati sul territorio, in particolare lungo il litorale, sui lungomari e sulla viabilità di alcune aree interne.

Questa situazione ha indotto i delegati dei vari settori a rivedere e aggiornare le schede relative ai lavori in corso, a quelli programmati o in fase di progettazione. Da una prima verifica risulta che una buona parte delle iniziative inserite non ha subito danni diretti.

Tra i progetti più rilevanti coinvolti figurano il Progetto Città del Mare che collega Locri e Siderno, gli interventi contro l’erosione costiera, diversi lungomari e alcuni tratti di viabilità che collegano le marine con le aree interne.

Superate alcune difficoltà burocratiche che avevano rallentato i tempi rispetto alle previsioni iniziali, pochi giorni prima del Ciclone il Sindaco di Locri aveva annunciato con soddisfazione l’imminente avvio dei lavori. Si auspica ora che i gravi danni subiti dai lungomari di Locri e Siderno non comportino modifiche sostanziali al progetto.

L’ingegnere Pasquale Antico, delegato Corsecom all’Ambiente, precisa di essere in contatto con l’Assessore metropolitano Salvatore Fuda, anch’egli con delega all’Ambiente. Fuda è inoltre Coordinatore di un Tavolo composto da un gruppo di tecnici ed esperti incaricato di affrontare il problema dell’erosione delle coste, tema al quale il Corsecom dedica da anni grande attenzione. Alla luce dei gravi danni provocati dal Ciclone , si auspica una forte sinergia tra Città Metropolitana e Regione Calabria per accelerare gli interventi necessari.

Il Ciclone ha causato danni rilevanti anche ai lungomari di Caulonia, Roccella e Marina di Gioiosa, dove erano in fase di completamento lavori finanziati dalla Regione Calabria per circa sei milioni di euro. Caulonia è risultata l’area più colpita, anche perché erano in corso interventi aggiuntivi che avevano già comportato un rallentamento dei tempi. Anche alcuni programmi della Città Metropolitana per la sistemazione delle strade interne dovranno probabilmente essere rivisti alla luce dei nuovi danni.

Alla luce di quanto accaduto, il Corsecom accogliendo l’invito degli Operatori Turistici rivolge un caloroso appello alle varie Istituzioni competenti affinché intervengano con tempestività per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio. La Riviera dei Gelsomini rappresenta una rinomata destinazione turistica e la stagione balneare è alle porte.