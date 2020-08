Il Consigliere Regionale Raffaele Sainato rivolge un plauso agli imprenditori sidernesi riuniti nell’associazione “Insieme col cuore” per la raccolta fondi a favore del Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri

R. & P.

《Un sincero grazie va indirizzato agli imprenditori sidernesi riuniti nell’associazione “Insieme col cuore”, che, in collaborazione con i Club Lions di Locri e Roccella Jonica, il Kiwanis “Luigi Giugno” e l’Ordine dei Dottori Commercialisti della Locride, hanno organizzato la cena di beneficienza per la raccolta fondi a favore del Pronto Soccorso dell’ospedale di Locri》.

Così sottolinea il Consigliere Regionale Raffaele Sainato esprimendo gratitudine per l’impegno profuso ai professionisti e agli imprenditori per l’evento tenutosi nei giorni scorsi a Siderno, cui per impegni improcrastinabili ed improvvisi non ha potuto purtroppo prendere parte, ma cui intende partecipare garantendo un sostegno concreto e politico. Un avvenimento dallo spiccato valore sociale organizzato presso un noto locale cittadino, alla presenza di molti cittadini, operatori sanitari, politici e medici del territorio, che hanno apprezzato l’encomiabile iniziativa. 《Una manifestazione di solidarietà tangibile, segno di un sociale che si muove e di una crescente attenzione della cittadinanza per i bisogni comuni. Soprattutto un impegno a beneficio delle esigenze sanitarie del territorio locrideo – specifica Sainato, – cui ora dovranno fare seguito gli attesi provvedimenti politici, per attivare le necessarie azioni di rilancio della struttura sanitaria comprensoriale, sempre più fondamentale per garantire la salute pubblica in un periodo così travagliato a causa dell’emergenza Covid19 e non solo. Un’azione istituzionale – conclude il Consigliere – per cui come segretario della Commissione Sanità in Consiglio Regionale non mancherò di impegnarmi nell’immediato 》.